Анзор Кавазашвили: думаю, что Черчесов закроет Луневу вход в сборную России
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев не будет больше вызываться в сборную России после конфликтной ситуации, произошедшей накануне в аэропорту Внуково.
"Ситуация с Луневым — позор для нашего футбола. Если игрок сборной России позволяет себе напиться и вести себя по-хамски в отношении правоохранительных органов. Я не могу понять, почему такое позволено. Пускай с ним разбирается футбольный клуб "Зенит". Но я думаю, что Черчесов закроет Луневу вход в сборную России. Возможно, что только на время", — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.
"Ситуация с Луневым — позор для нашего футбола. Если игрок сборной России позволяет себе напиться и вести себя по-хамски в отношении правоохранительных органов. Я не могу понять, почему такое позволено. Пускай с ним разбирается футбольный клуб "Зенит". Но я думаю, что Черчесов закроет Луневу вход в сборную России. Возможно, что только на время", — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.