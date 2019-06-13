Юрист: Кокорин и Мамаев, скорее всего, не успеют попасть в колонию

Директор Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнёры" Дмитрий Аграновский считает, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин, вероятно, не проведут в колонии ни одного дня.

"Скорее всего, они просто не успеют туда попасть — истечёт срок приговора. Не думаю, что из-за резонанса процесс их этапирования в колонии будет искусственно убыстрён. Такое бывает по политическим делам, когда судят оппозиционеров, — от них стараются избавиться побыстрее.

Здесь громкое показательное дело, но нет политического оттенка. Тем более нужны заявки из колонии, куда попало отправить нельзя — мест может не быть. После апелляции люди могут несколько месяцев находиться в СИЗО — так можно успеть обратиться за условно-досрочным освобождением", - цитирует Аграновского "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев
Вчера, 22:50
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