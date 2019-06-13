Адвокат объяснил, почему Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Директор Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнёры" Дмитрий Аграновский рассказал, почему Мосгорсуд отменил приговор форварду "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
"Решение суда основывается на положениях статьи 389.23 "Отмена приговора или иных решений суда первой инстанции". Она гласит, что если имеются нарушения, которые могут быть исправлены в судебном заседании апелляционной инстанции, то суд отменяет приговор и выносит новый. Звучит это довольно страшно — как отмена приговора, а на практике никакой отмены не происходит. Эта формулировка из новой редакции кодекса не очень удачна, она сбивает человека с толку.
Фактически это устранение нарушения, совершенно не фатального. На практике никакой отмены приговора не произошло, но формально приговор был отменён и было принято новое судебное решение. В случае с данным решением добавился пункт «А», что даже не повлияло на наказание. Вообще, когда добавляется ещё пункт, наказание может быть ещё ужесточено. К счастью, этого не произошло. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий и так получили намного больше, чем следовало", - цитирует Аграновского "Чемпионат".
"Решение суда основывается на положениях статьи 389.23 "Отмена приговора или иных решений суда первой инстанции". Она гласит, что если имеются нарушения, которые могут быть исправлены в судебном заседании апелляционной инстанции, то суд отменяет приговор и выносит новый. Звучит это довольно страшно — как отмена приговора, а на практике никакой отмены не происходит. Эта формулировка из новой редакции кодекса не очень удачна, она сбивает человека с толку.
Фактически это устранение нарушения, совершенно не фатального. На практике никакой отмены приговора не произошло, но формально приговор был отменён и было принято новое судебное решение. В случае с данным решением добавился пункт «А», что даже не повлияло на наказание. Вообще, когда добавляется ещё пункт, наказание может быть ещё ужесточено. К счастью, этого не произошло. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий и так получили намного больше, чем следовало", - цитирует Аграновского "Чемпионат".