Телеведущий Соловьев поторопился отреагировать на отмену приговора Кокорину и Мамаеву
Телеведущий Владимир Соловьев поспешил прокомментировать первые заголовки СМИ о приговоре Мосгорсуда в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Мосгорсуд в четверг сначала отменил приговор, объявленный Пресненским судом столицы 8 мая, но затем вынес новый. Он повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.
"По Мамаеву и Кокорину отменили приговор. Как так? Даже без заголовков газет, без одиночных пикетов, без марша? А кого из генералов в отставку? А кого из полицейских под суд? А кто из "вершителей судеб" глубокомысленно напишет, что это именно он позвонил и написал кому надо? Не порядок!" — написал Соловьев в телеграме по ходу вынесения судебного решения.
Поняв, что он не дождался оглашения нового приговора, Соловьев добавил: "Ааааа. Так ведь на свободу не отпустили. Тогда тихо расходимся".
Sport24.ru
Мосгорсуд в четверг сначала отменил приговор, объявленный Пресненским судом столицы 8 мая, но затем вынес новый. Он повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.
"По Мамаеву и Кокорину отменили приговор. Как так? Даже без заголовков газет, без одиночных пикетов, без марша? А кого из генералов в отставку? А кого из полицейских под суд? А кто из "вершителей судеб" глубокомысленно напишет, что это именно он позвонил и написал кому надо? Не порядок!" — написал Соловьев в телеграме по ходу вынесения судебного решения.
Поняв, что он не дождался оглашения нового приговора, Соловьев добавил: "Ааааа. Так ведь на свободу не отпустили. Тогда тихо расходимся".
Sport24.ru