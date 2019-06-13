Телеведущий Соловьев поторопился отреагировать на отмену приговора Кокорину и Мамаеву

Телеведущий Владимир Соловьев поспешил прокомментировать первые заголовки СМИ о приговоре Мосгорсуда в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Мосгорсуд в четверг сначала отменил приговор, объявленный Пресненским судом столицы 8 мая, но затем вынес новый. Он повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.

"По Мамаеву и Кокорину отменили приговор. Как так? Даже без заголовков газет, без одиночных пикетов, без марша? А кого из генералов в отставку? А кого из полицейских под суд? А кто из "вершителей судеб" глубокомысленно напишет, что это именно он позвонил и написал кому надо? Не порядок!" — написал Соловьев в телеграме по ходу вынесения судебного решения.

Поняв, что он не дождался оглашения нового приговора, Соловьев добавил: "Ааааа. Так ведь на свободу не отпустили. Тогда тихо расходимся".

Sport24.ru
Теги: Соловьев Кокорин Мамаев
Вчера, 23:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама