В "Сочи" прокомментировали возможность появления в команде хавбека "Локомотива" Тарасова

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов высказался о возможном переходе в команду полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова.

"Любой футболист основной обоймы топовых клубов России, у которого нет ограничений по медицинским показаниям, может быть интересен "Сочи", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Теги: Сочи Локомотив Тарасов
Сегодня, 00:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама