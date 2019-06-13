В "Сочи" прокомментировали возможность появления в команде хавбека "Локомотива" Тарасова
Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов высказался о возможном переходе в команду полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова.
"Любой футболист основной обоймы топовых клубов России, у которого нет ограничений по медицинским показаниям, может быть интересен "Сочи", - цитирует Орлова Sport24.ru.
"Любой футболист основной обоймы топовых клубов России, у которого нет ограничений по медицинским показаниям, может быть интересен "Сочи", - цитирует Орлова Sport24.ru.