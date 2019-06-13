Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.

Топ-10 подешевевших игроков РПЛ

1. Александр Кокорин, "Зенит" — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)

2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)

3. Павел Мамаев, "Краснодар" — без трансферной стоимости (–4 млн евро)

4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)

5. Клаудио Маркизио, "Зенит" — € 3 млн (–2,5 млн)

6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)

7. Эмануэль Маммана, "Зенит" — € 10 млн (–2 млн)

8. Софьян Ханни, "Спартак" — € 6 млн (–2 млн)

9. Лукас Фернандо, "Спартак" — € 11,5 млн (–1,5 млн)

10. Фёдор Смолов, "Локомотив" — € 11 млн (–1,5 млн)

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин Мамаев
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