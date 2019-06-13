Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.
Топ-10 подешевевших игроков РПЛ
1. Александр Кокорин, "Зенит" — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)
2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)
3. Павел Мамаев, "Краснодар" — без трансферной стоимости (–4 млн евро)
4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)
5. Клаудио Маркизио, "Зенит" — € 3 млн (–2,5 млн)
6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)
7. Эмануэль Маммана, "Зенит" — € 10 млн (–2 млн)
8. Софьян Ханни, "Спартак" — € 6 млн (–2 млн)
9. Лукас Фернандо, "Спартак" — € 11,5 млн (–1,5 млн)
10. Фёдор Смолов, "Локомотив" — € 11 млн (–1,5 млн)
"Чемпионат.сом"
Топ-10 подешевевших игроков РПЛ
1. Александр Кокорин, "Зенит" — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)
2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)
3. Павел Мамаев, "Краснодар" — без трансферной стоимости (–4 млн евро)
4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)
5. Клаудио Маркизио, "Зенит" — € 3 млн (–2,5 млн)
6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)
7. Эмануэль Маммана, "Зенит" — € 10 млн (–2 млн)
8. Софьян Ханни, "Спартак" — € 6 млн (–2 млн)
9. Лукас Фернандо, "Спартак" — € 11,5 млн (–1,5 млн)
10. Фёдор Смолов, "Локомотив" — € 11 млн (–1,5 млн)
"Чемпионат.сом"