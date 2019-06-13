Дмитрий Баринов: никаких проблем с адаптацией в сборной у меня не было

Полузащитник "Локомотива" Дмитрии? Баринов рассказал о своей адаптации в сборной России.— Конечно, с каждым матчем уверенности только прибавляется. Надеюсь, опыт, полученный в двух прошедших встречах, в дальнейшем мне очень поможет.— С момента моего приезда в национальную команду у меня не было никаких проблем в коллективе. Никогда не ощущал на себе никакого негатива. Ребята сразу меня приняли, тем более практически со всеми я и так был знаком. Никаких проблем с адаптацией не было. С каждым днем чувствую себя все более уверенно в сборной.— Вообще отличная. Все ребята очень дружные, общаются и отлично ладят. В плане взаимоотношений внутри коллектива точно нет никаких проблем.