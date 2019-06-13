Станислав Черчесов: я за лимит в заявке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступает за лимит на легионеров в заявке на сезон.– Я за то, чтобы был лимит в заявке. Опять же, есть конкурентная среда. Все могут играть. Выигрывайте конкуренцию! Не только у нас, но и в других странах бывает, что покупают условного игрока Икс, а затем свой Икс оказывается сильнее. И это нормально. Клубы будут подходить к покупкам иначе.Наверное, никто не станет засорять свою заявку футболистом, который не усилит. А то иногда бывает, что на одну позицию пять легионеров – два играют, а три в запасе. А если футболиста взяли, и он проиграл конкуренцию, то от него надо избавляться. Это нормальная конкурентная среда.– Мне всегда будет из кого выбрать.– Если случится такая ситуация, значит, будет так. Я не люблю искать причины, мне нужны решения. Если футболист не будет играть в России, будет в Чехии. Не в Чехии – то в Норвегии. Где-то же они будут играть! Здесь конкуренцию не выиграют – выиграют в другом месте.Мы же защищаем свой рынок. Но чтобы открыть границы, нужно свой продукт поднять. Если завезти семена и комбайны, то твои комбайны уже никогда не будут работать. А когда ты свое уже построил, то заходите и попробуйте конкурировать.