Станислав Черчесов: когда в России команды будут атаковать, а не обороняться?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что оборонительная игра в матчах чемпионата России имеет право на существование.– Есть статистика: посещаемость стала выше на 20 процентов. Но не будет такого, что была тысяча зрителей, а станет сразу сто. Есть обсуждение лимита и расширения лиги, обсуждается то, как это все улучшить. Но всегда нужны аргументы.– Но это же приносит им успех! Как только перестанет, жизнь заставит играть иначе. Если оборонительная игра дает условной команде по три очка в каждом матче, заем отказываться? А если в каждом матче оборонительная игра не дает очков, жизнь заставит поменяться. Зритель же тоже хочет, чтобы команда была наверху. Атакующий футбол, который постоянно приводит к поражениям 0:5, пользы не приносит. Обязательно нужен баланс.