"Порту" не готов платить "Спартаку" 12 млн евро за Зе Луиша

"Порту" и "Спартак" не могут согласовать сумму трансфера по переходу форварда красно-белых Зе Луиша, сообщает Sport24.

Московский клуб хочет получить за 28-летнего форварда 12 миллионов евро. Португальцы требуемую сумму платить отказываются. Переговоры приостановлены.

Игрок сборной Кабо-Верде перешел в "Спартак" в 2015 году. За красно-белых Зе Луиш провел 109 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Его контракт истекает в 2021 году.
Теги: Зе Луиш Спартак Порту
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