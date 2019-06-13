"Порту" не готов платить "Спартаку" 12 млн евро за Зе Луиша
"Порту" и "Спартак" не могут согласовать сумму трансфера по переходу форварда красно-белых Зе Луиша, сообщает Sport24.
Московский клуб хочет получить за 28-летнего форварда 12 миллионов евро. Португальцы требуемую сумму платить отказываются. Переговоры приостановлены.
Игрок сборной Кабо-Верде перешел в "Спартак" в 2015 году. За красно-белых Зе Луиш провел 109 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Его контракт истекает в 2021 году.
Московский клуб хочет получить за 28-летнего форварда 12 миллионов евро. Португальцы требуемую сумму платить отказываются. Переговоры приостановлены.
Игрок сборной Кабо-Верде перешел в "Спартак" в 2015 году. За красно-белых Зе Луиш провел 109 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 голевых передач. Его контракт истекает в 2021 году.