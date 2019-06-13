Слова друга Кокорина и Мамаева перед приговором: не увидели, что такое справедливость

Вчера в Мосгорсуде были отклонены апелляции Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и детского тренера Александра Протасовицкого, который является другом футболистов.

Говоря последнее слово перед приговором, Протасовицкий заявил, что не увидел справедливости со стороны суда.

"Обратите внимание: все, что говорили мы и наши защитники, подкреплено видео. Нас же обвиняют двумя-тремя фразами, но суд отдает предпочтение следствию и прокуратуре. Что такое справедливость, мы еще ни разу не видели", - цитирует Протасовицкого Sport24.
Теги: Кокорин Мамаев
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