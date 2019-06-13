Юрий Дюпин: с детства мечтал оказаться в "Рубине"

Вратарь Юрий Дюпин рассказал о своем переходе в казанский "Рубин".

"Кроме "Рубина" были и другие предложения, но выбрал Казань, потому что давно, можно сказать, с детства, мечтал оказаться в этом клубе, пожить в этом прекрасном городе – у меня здесь есть друзья. Конечно, это сыграло роль при моем выборе.

Конкуренция? Она положительно влияет в целом на развитие человека, без конкуренции ты можешь позволить себе расслабиться, и это пойдет тебе в минус. Думаю, все получится, мы сработаемся и достигнем поставленной цели", - цитирует Дюпина пресс-служба казанского клуба.
Теги: Дюпин Рубин
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