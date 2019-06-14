Станислав Черчесов: задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проведении матчей национальной команды в регионах.

– Вы считаете, будет правильным продолжить эту практику – чтобы сборная не играла постоянно в Москве и изредка в Петербурге, как раньше, а путешествовала по городам?

– К моим предшественникам всегда надо быть объективным. У них такой возможности не было, просто потому что не существовало столько великолепных стадионов, и не было чемпионата мира, который оставил это наследие в плане инфраструктуры и, самое главное, эмоций. И наши парни, которых везде ждут, приезжают и собирают полные трибуны. Само собой, задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама