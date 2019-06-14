Станислав Черчесов: задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проведении матчей национальной команды в регионах.– К моим предшественникам всегда надо быть объективным. У них такой возможности не было, просто потому что не существовало столько великолепных стадионов, и не было чемпионата мира, который оставил это наследие в плане инфраструктуры и, самое главное, эмоций. И наши парни, которых везде ждут, приезжают и собирают полные трибуны. Само собой, задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни.