Андрей Ещенко: понимаю, что предпочтение будет отдаваться Рассказову. Я же готов к роли второго плана

35-летний защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал продление контракта со столичным клубом.

"Получилось быстро договориться. Хотел остаться в "Спартаке", даже не рассматривал другие варианты. Очень доволен. Предыдущий контракт был составлен по схеме "1+1", но в связи с травмой и переводом в дубль не удалось сыграть нужное количество матчей для автоматической пролонгации. Провел около 50 процентов игр, а надо было 60. Немного не дотянул. Но «Спартак» пошел навстречу, также быстро согласился на новые условия, мы пожали руки. Так что переговоры прошли очень быстро и позитивно.

Клуб идет на омоложение состава. Но деньги для меня сейчас не главное. Руководство ко мне отлично относится. Тренерский штаб доверяет. Это важнее. Хочу закончить футбольную карьеру в «Спартаке». А может быть, и продолжить работать в клубе в каком-то другом статусе. Не все нужно мерить деньгами.

Понимаю, что предпочтение будет отдаваться Коле Рассказову. Я же готов к роли второго плана. Да и весь сезон отыграть с учетом международных стартов не так просто. А дальше, пока силы есть, буду конкурировать и доказывать на тренировках, что достоин места в основном составе. Будет выходить тот, кто лучше себя проявит. Но расслабиться Рассказову точно не дам. Все решает работа на тренировках", - цитирует
Ещенко Sportbox.ru.
Теги: Ещенко Спартак
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