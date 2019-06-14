Андрей Ещенко: Ребров тоже хотел поставить лайк стихам Назарова, но ему помешал ребенок
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что вратарь команды Артем Ребров также собирался лайкнуть стихотворение болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес бывшего главного тренера Массимо Карреры, после чего от тренировок были отстранены сам Ещенко и Денис Глушаков.
"Мы были на дне рождении детей Боккетти. Хорошо знаком с Дмитрием Назаровым, подписан на его ленту в инстаграме, он подписан на меня. Сидел, листал соцсеть, увидел его пост и поставил лайк на автомате. Ребров тоже хотел это сделать, но ему помешал ребенок, ему нужно было что-то посмотреть в телефоне. После мне написал Дмитрий Юрьевич, мол, зачем ты это сделал. Сказал ему тоже что и вам: "На автомате". Ответ был: "Понятно…"
Мы же извинились вместе с Глушаковым на следующий день! Было собрание всей команды. Мы подошли, объяснили, что поставили лайк случайно, рассказали, как было дело на самом деле. Но он и слушать не стал. Потом весь коллектив ходил к нему просить за нас. Но Каррера был непреклонен. Наверное, ему кто-то подал информацию более жестко, чем было на самом деле. А нам, возможно, он не поверил", - цитирует
Ещенко Sportbox.ru.
"Мы были на дне рождении детей Боккетти. Хорошо знаком с Дмитрием Назаровым, подписан на его ленту в инстаграме, он подписан на меня. Сидел, листал соцсеть, увидел его пост и поставил лайк на автомате. Ребров тоже хотел это сделать, но ему помешал ребенок, ему нужно было что-то посмотреть в телефоне. После мне написал Дмитрий Юрьевич, мол, зачем ты это сделал. Сказал ему тоже что и вам: "На автомате". Ответ был: "Понятно…"
Мы же извинились вместе с Глушаковым на следующий день! Было собрание всей команды. Мы подошли, объяснили, что поставили лайк случайно, рассказали, как было дело на самом деле. Но он и слушать не стал. Потом весь коллектив ходил к нему просить за нас. Но Каррера был непреклонен. Наверное, ему кто-то подал информацию более жестко, чем было на самом деле. А нам, возможно, он не поверил", - цитирует
Ещенко Sportbox.ru.