Андрей Ещенко: Ребров тоже хотел поставить лайк стихам Назарова, но ему помешал ребенок

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что вратарь команды Артем Ребров также собирался лайкнуть стихотворение болельщика красно-белых Дмитрия Назарова с критикой в адрес бывшего главного тренера Массимо Карреры, после чего от тренировок были отстранены сам Ещенко и Денис Глушаков.

"Мы были на дне рождении детей Боккетти. Хорошо знаком с Дмитрием Назаровым, подписан на его ленту в инстаграме, он подписан на меня. Сидел, листал соцсеть, увидел его пост и поставил лайк на автомате. Ребров тоже хотел это сделать, но ему помешал ребенок, ему нужно было что-то посмотреть в телефоне. После мне написал Дмитрий Юрьевич, мол, зачем ты это сделал. Сказал ему тоже что и вам: "На автомате". Ответ был: "Понятно…"

Мы же извинились вместе с Глушаковым на следующий день! Было собрание всей команды. Мы подошли, объяснили, что поставили лайк случайно, рассказали, как было дело на самом деле. Но он и слушать не стал. Потом весь коллектив ходил к нему просить за нас. Но Каррера был непреклонен. Наверное, ему кто-то подал информацию более жестко, чем было на самом деле. А нам, возможно, он не поверил", - цитирует
Ещенко Sportbox.ru.
Теги: Ещенко Ребров Спартак
Сегодня, 13:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама