"Динамо" ведет переговоры по трансферу защитника "Рубина" Игоря Калинина

Защитник "Рубина" Игорь Калинин может перейти в "Динамо".

Как сообщает "СЭ", московский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.

23-летний Калинин в прошлом чемпионате провел 6 матчей за "Рубин", в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи
Теги: Калинин Динамо Рубин
Сегодня, 15:10
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