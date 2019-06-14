"Динамо" ведет переговоры по трансферу защитника "Рубина" Игоря Калинина
Защитник "Рубина" Игорь Калинин может перейти в "Динамо".
Как сообщает "СЭ", московский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.
23-летний Калинин в прошлом чемпионате провел 6 матчей за "Рубин", в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи
Как сообщает "СЭ", московский клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.
23-летний Калинин в прошлом чемпионате провел 6 матчей за "Рубин", в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи