Александр Мостовой: 15 млн за Зе Луиша неплохая сумма для РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал интерес со стороны европейских клубов к нападающему московского клуба Зе Луишу.

"Если "Спартаку" предлагают за Зе Луиша 15 миллионов евро, то им стоит отпустить Зе. На фоне европейских клубов это неплохая сумма для нашего чемпионата. Во-первых, красно-белые получат хорошие деньги. Во-вторых, можно найти ему на замену хорошего футболиста. Проблема не в цене, проблема в том, чтобы найти игрока.

Опыт европейских команд в этом и заключается. Тот же "Порту", где игроки выступают год или два, затем продаёт их и зарабатывают 100 миллионов", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Спартак Зе Луиш
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