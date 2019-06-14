Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора после отклонения апелляции футболиста

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов подал жалобу в прокуратуру на прокурора Анастасию Звереву, которая участвовала в рассмотрении апелляции футболистов Мамаева и Александра Кокорина ("Зенит").

В жалобе перечислены претензии Бушманова к Зверевой.

"Прошу вас поручить провести служебную проверку в отношении прокурора отдела прокуратуры города Москвы младшего советника юстиции по фамилии Зверева, в связи с нарушением последней требований ФЗ "О прокуратуре в РФ", норм морали и этики, а также Присяги сотрудника прокуратуры, допущенных последней в судебном заседании апелляционной инстанции 13 июня с. г.".

Sport24.ru
Теги: Мамаев
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