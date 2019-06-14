Игорь Калинин официально перешел в "Динамо"

"Динамо" объявил о переходе защитника "Рубина" Игоря Калинина. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.В сезоне 2018/19 Калинин сыграл восемь матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.