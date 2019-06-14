Игорь Калинин официально перешел в "Динамо"
"Динамо" объявил о переходе защитника "Рубина" Игоря Калинина. Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
В сезоне 2018/19 Калинин сыграл восемь матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
В сезоне 2018/19 Калинин сыграл восемь матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Очередным новичком #Динамо стал Игорь Калинин! С 24-летним защитником казанского «Рубина» подписано трехлетнее соглашение. Добро пожаловать!??Подробности: https://t.co/SXhSn2nVTF #fcdm #ТвояКоманДа #ТрансферыДинамо pic.twitter.com/Oj0ikKaXTT— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 14, 2019