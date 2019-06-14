Роман Орещук: Калинин принесет пользу "Динамо"
Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал переход в столичный клуб защитника "Рубина" Игоря Калинина.
"Калинин — молодой перспективный футболист, который усилит позицию левого защитника в нашей команде и повысит конкуренцию в линии обороны в целом.
Переговоры с "Рубином" длились около двух недель, но мы смогли найти нужные точки соприкосновения, чтобы закрыть эту сделку. С самим игроком никаких проблем не было, мы согласовали условия контракта, футболист прошел медосмотр и уже в субботу присоединится к команде на сборе.
Я считаю, что это удачная сделка. Знаю, что Игорь стремится выступать за сборную России. Надеюсь, что он будет прогрессировать в "Динамо", принесет пользу клубу и получит возможность играть за национальную команду. Мы возлагаем на него большие надежды", - цитирует Орещука Sport24.
"Калинин — молодой перспективный футболист, который усилит позицию левого защитника в нашей команде и повысит конкуренцию в линии обороны в целом.
Переговоры с "Рубином" длились около двух недель, но мы смогли найти нужные точки соприкосновения, чтобы закрыть эту сделку. С самим игроком никаких проблем не было, мы согласовали условия контракта, футболист прошел медосмотр и уже в субботу присоединится к команде на сборе.
Я считаю, что это удачная сделка. Знаю, что Игорь стремится выступать за сборную России. Надеюсь, что он будет прогрессировать в "Динамо", принесет пользу клубу и получит возможность играть за национальную команду. Мы возлагаем на него большие надежды", - цитирует Орещука Sport24.