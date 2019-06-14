Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию и с кем они будут там содержаться
Адвокат младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла Вячеслав Барик рассказал о том, когда его подзащитно могут перевести из СИЗО в колонию.
"Это не в нашей компетенции, но по практике через 10—14 дней ребят уже не будет в Москве. Уедут ли они все вместе сразу, нам тоже неизвестно. Такие нюансы зависят от логистики. Это привязано лишь к тому, куда направят каждого из ребят.
Так что сложно предположить, кому из наших подзащитных первому предстоит столкнуться с этой процедурой. Как пойдет нужный им этап, так и отправятся в путь.
Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут. Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осужденных за тяжкие там нет, они отбывают наказание на другом режиме. Конечно, попадаются разные люди. Александр Кокорин на суде рассказал о своем знакомстве с человеком, которого судят за непреднамеренное убийство. Но, повторюсь, ключевую роль тут играет классификация преступления", - цитирует Барика RT.
"Это не в нашей компетенции, но по практике через 10—14 дней ребят уже не будет в Москве. Уедут ли они все вместе сразу, нам тоже неизвестно. Такие нюансы зависят от логистики. Это привязано лишь к тому, куда направят каждого из ребят.
Так что сложно предположить, кому из наших подзащитных первому предстоит столкнуться с этой процедурой. Как пойдет нужный им этап, так и отправятся в путь.
Ребята будут содержаться с так называемыми первоходами, а вот статьи, как в СИЗО, учитывать уже не будут. Но нужно понимать, что здесь большую роль играет категория преступления. Осужденных за тяжкие там нет, они отбывают наказание на другом режиме. Конечно, попадаются разные люди. Александр Кокорин на суде рассказал о своем знакомстве с человеком, которого судят за непреднамеренное убийство. Но, повторюсь, ключевую роль тут играет классификация преступления", - цитирует Барика RT.