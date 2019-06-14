Бывший тренер "Ливерпуля" и "Реала" вошел в штаб "Зенита"

Испанский тренер по физической подготовке Феликсом Ледесмой перешел на работу в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Ледесма начал профессиональную карьеру в клубе "Эстремадура" в качестве физиотерапевта в 2002 году. Позже специалист перешёл в "Ливерпуль", где работал на протяжении трёх сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в "Локомотиве". Весной 2015-го вошёл в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года. Позже специалист присоединился к "Реалу", после чего вернулся в "Локомотив" и после полутора сезонов работы перешел в "Хэбэй Чайна Форчун".
Теги: Зенит
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