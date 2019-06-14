Геннадий Орлов предложил разделить ФНЛ на две зоны

Известный телекомментатор Геннадий Орлов ппредложил идею по преобразованию футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Почему бы не разделить первый дивизион на две зоны – "Запад" и "Восток"? Нужно, чтобы первые команды этих зон напрямую выходили в премьер-лигу. А вторые-третьи играли стыковые матчи. И вот тогда на Востоке появится стимул развивать футбол, вкладывать в него деньги. А финансы там есть. Нефть, газ.

Кроме того, почему сейчас команды должны летать из Калининграда во Владивосток? Вам не жалко футболистов, их организмы?

Надо работать! Я не вижу людей, генерирующих идеи! У нас нигде нет дискуссий, обсуждений, споров. Но если у нас так проходят турниры в ПФЛ и ФНЛ, значит, людей в РФС все устраивает?", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Орлов
Сегодня, 21:36
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