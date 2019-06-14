Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил отказом на предложение возглавить сборную Белоруссии, сообщает CSKA News.
Также от этой должности отказался бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович.
Скорее всего, следующим главным тренером станет Михаил Мархель, занимающий сейчас пост главного тренера молодежной сборной страны.
Также от этой должности отказался бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович.
Скорее всего, следующим главным тренером станет Михаил Мархель, занимающий сейчас пост главного тренера молодежной сборной страны.