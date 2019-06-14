Михаил Вартапетов: травм в "Спартаке" стало намного меньше

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал количество травм в московском клубе в прошлом сезоне.

– Удалось проанализировать количество травм в сезоне? Почему столько травм коленей?

– Конечно, беспрерывно анализируем все. В сравнении с сезоном, когда у нас был огромный пик травматизма, все будет в пользу этого сезона. Понятно, что каждая травма болезненно воспринимается. И тренерским штабом, и футболистами, и медицинским штабом. В целом количество травм сократилось, это статистика, от нее никуда не деться. Травм стало меньше, гораздо меньше.

Надеюсь, сейчас мы вышли на полное взаимопонимание с тренерами по физподготовке. Очень много уделяется профилактике. До основной тренировки, после нее. К сожалению, частота травмы крестообразных связок во всем мире увеличивается. Есть определенные профилактические меры, но ни один клуб не даст вам 100-процентную гарантию, что крестов никогда не будет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вартапетов Спартак
Сегодня, 11:04
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