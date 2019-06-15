Олег Романцев рассказал, какая должна быть трансферная кампания "Спартака" для чемпионства

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что команде требуется провести точечную селекцию, если красо-белые хотят стать чемпионами РПЛ.

"На мой взгляд, сделали правильно, что дали ему продолжить работу. Считаю это решение руководства правильным. Теперь посмотрим, что будет дальше.

У Кононова нет ни Титова, ни Тихонова, ни Цымбаларя, ни Никифорова, ни Онопко, ни Ледяхова. Такого уровня и понимания футбола игроков нет. Может, укомплектуются. Единственное, что пожелаю "Спартаку", — купить игроков. У нас очень много слабых мест во всех линиях. Говорю уже как бывший тренер. Если мы хотим быть чемпионами, то надо взять минимум четырех игрочищ!", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс"
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 14:04
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