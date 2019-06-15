Артем Ребров: врачи сказали, что правое плечо лучше, чем левое, которое не оперировали

Вратарь "Спартака" Артём Ребров рассказал, что он восстановился после травмы плеча.

"Замечаний нет. Врачи сказали, что правое плечо лучше, чем левое, которое не оперировали. Что касается общей группы, то надо потихоньку всё делать. Начну на сборах в Тарасовке пробовать потихоньку, потом в Австрии. Предсезонный турнир? В Катаре не участвовал, сейчас в Тарасовке буду к нему готовиться", - цитирует Реброва "Чемпионат.сом".
Теги: Ребров Спартак
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