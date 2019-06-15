В Португалии считают, что "Спартак" согласится продать Зе Луиша в "Порту" за 10 миллионов

Представители "Порту" считают, что "Спартак" согласится отпустить нападающего Зе Луиша за 10 миллионов евро, информирует Abola. По данным источника, реализация данного трансфера зависит от финансовой составляющей.Красно-белые требуют за игрока 12 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Спартак" уже отклонил первое предложение "Порту". Однако в португальском клубе считают, что сделку можно закрыть на сумме 10 миллионов.