Генеральный директор "Балтики": Жиронкин на просмотре
Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев подтвердил "Спорт-Экспрессу", что в расположении команды находится 19-летний нападающий молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин:
– Да, Жиронкин находится на сборе с "Балтикой". Он [с нашей командой]. С первого дня сбора. С восьмого июня.
Это пока просмотр. Мы проверим его в двух-трех контрольных играх, а потом согласуем со спортивным отделом ЦСКА детали возможного арендного соглашения на сезон.
Ответ будет после 25 июня, - приводит "Спорт-Экспресс" слова Качукаева.
– Да, Жиронкин находится на сборе с "Балтикой". Он [с нашей командой]. С первого дня сбора. С восьмого июня.
Это пока просмотр. Мы проверим его в двух-трех контрольных играх, а потом согласуем со спортивным отделом ЦСКА детали возможного арендного соглашения на сезон.
Ответ будет после 25 июня, - приводит "Спорт-Экспресс" слова Качукаева.