Генеральный директор "Балтики": Жиронкин на просмотре

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев подтвердил "Спорт-Экспрессу", что в расположении команды находится 19-летний нападающий молодежной команды ЦСКА Виталий Жиронкин:

– Да, Жиронкин находится на сборе с "Балтикой". Он [с нашей командой]. С первого дня сбора. С восьмого июня.

Это пока просмотр. Мы проверим его в двух-трех контрольных играх, а потом согласуем со спортивным отделом ЦСКА детали возможного арендного соглашения на сезон.

Ответ будет после 25 июня, - приводит "Спорт-Экспресс" слова Качукаева.
Сегодня, 16:37
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