Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший нападающий "Локомотива", "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин решил начать политическую карьеру.

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?????? Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники. Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой – развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга - моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я, в свою очередь, обещаю, что обращения жителей никогда не будут мной игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение. Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь! #Булыкин

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"Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.

Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой – развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга - моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я, в свою очередь, обещаю, что обращения жителей никогда не будут мной игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение.

Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь!" - написал Булыкин в своём Инстаграме.
Теги: Булыкин
Вчера, 22:42
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