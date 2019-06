Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

View this post on Instagram

?????? Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники. Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой – развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга - моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я, в свою очередь, обещаю, что обращения жителей никогда не будут мной игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение. Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь! #Булыкин