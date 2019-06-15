Динияр Билялетдинов находится на просмотре в "Сочи"
Новичок премьер-лиги "Сочи" продолжает интересоваться бывшими футболистами сборной России. Ранее сообщалось об интересе сочинцев к завершившему карьеру Игорю Денисову и игроку "Спартака" Денису Глушакову. Однако на просмотре в клубе находится другой возрастной полузащитник - Динияр Билялетдинов.
Эту информацию подтвердил Sport24 спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов. Предыдущим клубом 34-летнего футболиста был литовский "Тракай".
Эту информацию подтвердил Sport24 спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов. Предыдущим клубом 34-летнего футболиста был литовский "Тракай".