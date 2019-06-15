Абель Эрнандес может перейти в "Сампдорию"

Экс-нападающий ЦСКА Абель Эрнандес, ставший свободным агентом после ухода из армейского клуба, пока не нашел себе новую команду, информирует Goal со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Как отмечается, 28-летнего уругвайского форварда предложили "Сампдории".

Ранее появлялась информация, что Эрнандес близок к переходу в "Сельту". Однако футболист до сих пор остается без работы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Эрнандес ЦСКА Сампдория
Сегодня, 11:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама