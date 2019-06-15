"Зенит" является одним из претендентов на полузащитника "Лацио" Баделя

Полузащитник "Лацио" и сборной Хорватии Милан Бадель может перейти в "Зенит", сообщает tuttomercatoweb.com.В прошедшем сезоне Бадель провел 26 матчей за "Лацио" и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера может составить 9 млн евро.