Мариу Руй попал в сферу трансферных интересов "Зенита"

Защитник "Наполи" Мариу Руй может продолжить карьеру в России.

Как сообщает Tuttosport, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован "Зенита". Также за игроком следят "Милан", "Аталанта" и "Шальке". Контракт португальца с "Наполи" рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Руй провел за "Наполи" 31 матч во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 2 результативные передачи.
Теги: Руй Наполи Зенит Серия А
Сегодня, 12:55
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