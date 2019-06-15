Мариу Руй попал в сферу трансферных интересов "Зенита"

Защитник "Наполи" Мариу Руй может продолжить карьеру в России.Как сообщает Tuttosport, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован "Зенита". Также за игроком следят "Милан", "Аталанта" и "Шальке". Контракт португальца с "Наполи" рассчитан до 2022 года.В прошлом сезоне Руй провел за "Наполи" 31 матч во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 2 результативные передачи.