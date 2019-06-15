Футболисты ЦСКА прошли медосмотр

Футболисты ЦСКА в "Лужниках" сегодня прошли медицинский осмотр.

Команда соберется в Ватутинках, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Затем красно-синие отправятся в Австрию, где в товарищеском турнире сыграют с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).

Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:54
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