Футболисты ЦСКА прошли медосмотр
Футболисты ЦСКА в "Лужниках" сегодня прошли медицинский осмотр.
Команда соберется в Ватутинках, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Затем красно-синие отправятся в Австрию, где в товарищеском турнире сыграют с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).
Команда соберется в Ватутинках, где пройдет первый учебно-тренировочный сбор. Затем красно-синие отправятся в Австрию, где в товарищеском турнире сыграют с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).
Основная команда #ЦСКА прошла медосмотр https://t.co/Nc4kH81dNU pic.twitter.com/wNXfUNTTqH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 16, 2019