Ринат Билялетдинов: "Динияр и "Сочи"? Еще неизвестно, кто кого просматривает

Бывший тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался о будущем сына Динияра.

– Сам вчера только узнал о "Сочи", – говорит Билялетдинов.

– Динияр с вами советуется, спрашивает мнение?

– Нет. Для меня новость, что он туда полетел. Захотел продолжить карьеру. Правда слово "просмотр" для меня звучит как-то...

– Странно?

– Ну, знаете.... Одно дело оценить состояние игрока, а смотрины больше относятся к молодым, не слишком известным футболистам. Когда я в свое время приглашал новичков, то не на просмотр, а, скажем так, на адаптацию. Так что еще нужно понять, кто кого просматривает. (Смеется).

– И все же – как вам вариант с "Сочи" для Динияра?

– Если там есть крепкая хоккейная команда, почему не быть футбольной? Интересный этап карьеры. Город – не последний в России. У Динияра произойдет смена обстановки, он посмотрит, сохранилась ли внутренняя мотивация. Есть люди, которые считают, что еще не наигрались.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Билялетдинов Д. Сочи
Сегодня, 16:10
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