Ринат Билялетдинов: "Динияр и "Сочи"? Еще неизвестно, кто кого просматривает

Бывший тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался о будущем сына Динияра.– Сам вчера только узнал о "Сочи", – говорит Билялетдинов.– Нет. Для меня новость, что он туда полетел. Захотел продолжить карьеру. Правда слово "просмотр" для меня звучит как-то...– Ну, знаете.... Одно дело оценить состояние игрока, а смотрины больше относятся к молодым, не слишком известным футболистам. Когда я в свое время приглашал новичков, то не на просмотр, а, скажем так, на адаптацию. Так что еще нужно понять, кто кого просматривает. (Смеется).– Если там есть крепкая хоккейная команда, почему не быть футбольной? Интересный этап карьеры. Город – не последний в России. У Динияра произойдет смена обстановки, он посмотрит, сохранилась ли внутренняя мотивация. Есть люди, которые считают, что еще не наигрались.