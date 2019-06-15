Ринат Билялетдинов: "Динияр и "Сочи"? Еще неизвестно, кто кого просматривает
Бывший тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов высказался о будущем сына Динияра.
– Сам вчера только узнал о "Сочи", – говорит Билялетдинов.
– Динияр с вами советуется, спрашивает мнение?
– Нет. Для меня новость, что он туда полетел. Захотел продолжить карьеру. Правда слово "просмотр" для меня звучит как-то...
– Странно?
– Ну, знаете.... Одно дело оценить состояние игрока, а смотрины больше относятся к молодым, не слишком известным футболистам. Когда я в свое время приглашал новичков, то не на просмотр, а, скажем так, на адаптацию. Так что еще нужно понять, кто кого просматривает. (Смеется).
– И все же – как вам вариант с "Сочи" для Динияра?
– Если там есть крепкая хоккейная команда, почему не быть футбольной? Интересный этап карьеры. Город – не последний в России. У Динияра произойдет смена обстановки, он посмотрит, сохранилась ли внутренняя мотивация. Есть люди, которые считают, что еще не наигрались.
"Спорт-Экспресс"
– Сам вчера только узнал о "Сочи", – говорит Билялетдинов.
– Динияр с вами советуется, спрашивает мнение?
– Нет. Для меня новость, что он туда полетел. Захотел продолжить карьеру. Правда слово "просмотр" для меня звучит как-то...
– Странно?
– Ну, знаете.... Одно дело оценить состояние игрока, а смотрины больше относятся к молодым, не слишком известным футболистам. Когда я в свое время приглашал новичков, то не на просмотр, а, скажем так, на адаптацию. Так что еще нужно понять, кто кого просматривает. (Смеется).
– И все же – как вам вариант с "Сочи" для Динияра?
– Если там есть крепкая хоккейная команда, почему не быть футбольной? Интересный этап карьеры. Город – не последний в России. У Динияра произойдет смена обстановки, он посмотрит, сохранилась ли внутренняя мотивация. Есть люди, которые считают, что еще не наигрались.
"Спорт-Экспресс"