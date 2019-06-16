Хенрик Ларссон вновь возглавил "Хельсинборг"

Шведский тренер Хенрик Ларссон вновь стал главным тренером "Хельсинборга", информация об этом появилась на официальном сайте клуба.Новый контракт со специалистом рассчитан до конца 2019 года. Стоит отметить, что Ларссон возглавлял команду ранее — с 2015 по 2016 год."Приятно вернуться в клуб, с которым у тебя прекрасная история. Я очень мотивирован. Нас ждет невероятный вызов — тренеров, игроков, всех людей в клубе и, конечно, болельщиков. Без них мы не справимся", — сказал Ларссон.