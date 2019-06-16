Хенрик Ларссон вновь возглавил "Хельсинборг"

Шведский тренер Хенрик Ларссон вновь стал главным тренером "Хельсинборга", информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Новый контракт со специалистом рассчитан до конца 2019 года. Стоит отметить, что Ларссон возглавлял команду ранее — с 2015 по 2016 год.

"Приятно вернуться в клуб, с которым у тебя прекрасная история. Я очень мотивирован. Нас ждет невероятный вызов — тренеров, игроков, всех людей в клубе и, конечно, болельщиков. Без них мы не справимся", — сказал Ларссон.

"Газета.ру"
Теги: Ларссон Хельсинборг
Сегодня, 18:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама