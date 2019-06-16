"Динамо" забило 11 голов клубу "Дравоград"

В товарищеском матче "Динамо" обыграло "Дравоград".

Товарищеский матч

"Динамо" – ФК "Дравоград" 11:0

Голы: Жоаозиньо, 6, Кардозу, 14, 29, Морозов, 40, Грулёв, 54, Грулёв, 57, Липовой, 60, Козлов, 65, Темников, 80

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Рыков, Морозов, Плиев, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Панченко, Марков
Теги: Динамо
Сегодня, 20:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама