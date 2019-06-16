"Динамо" забило 11 голов клубу "Дравоград"
В товарищеском матче "Динамо" обыграло "Дравоград".
Товарищеский матч
"Динамо" – ФК "Дравоград" 11:0
Голы: Жоаозиньо, 6, Кардозу, 14, 29, Морозов, 40, Грулёв, 54, Грулёв, 57, Липовой, 60, Козлов, 65, Темников, 80
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Рыков, Морозов, Плиев, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Панченко, Марков
Товарищеский матч
"Динамо" – ФК "Дравоград" 11:0
Голы: Жоаозиньо, 6, Кардозу, 14, 29, Морозов, 40, Грулёв, 54, Грулёв, 57, Липовой, 60, Козлов, 65, Темников, 80
"Динамо": Лещук, Евгеньев, Рыков, Морозов, Плиев, Соу, Теттех, Жоаозиньо, Кардозу, Панченко, Марков