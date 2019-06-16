В "Спартаке" прокомментировали информацию о пострадавшем поле из-за концерта "Ленинграда"
Коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко заявил, что основные параметры состояния поля оказались в прогнозном диапазоне после проведения на стадионе концерта группы "Ленинград".
По словам Атаманенко, для оценки состояния поля необходимо учитывать тот факт, что сразу по окончании сезона началась реновация газона, которая проходит путем срезки поверхностного слоя почвы вместе со старым травяным покрытием. "При этом сохраняется прошивка поля, и посредством посева создается новый газон. Метод это не быстрый, если сравнивать с укладкой готового рулонного спортивного газона. Однако более качественный и единственно возможный для гибридных прошитых полей, таких, как наше", — сказал Атаманенко.
В конце мая завершился посев, и появились первые всходы. С июня по середину июля на поле будет формироваться новый газон.
"К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона, что обусловлено реновацией, и по показателю плотности травяного покрытия (grass cover) существенно отличалось от готового к игре. После проведения концерта данный показатель — как и остальные основные характеристики — находится в прогнозном диапазоне. Сейчас на поле проводятся запланированные ранее необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем — и к футбольному сезону", - цитирует Атаменко ФК "Спартак".
По словам Атаманенко, для оценки состояния поля необходимо учитывать тот факт, что сразу по окончании сезона началась реновация газона, которая проходит путем срезки поверхностного слоя почвы вместе со старым травяным покрытием. "При этом сохраняется прошивка поля, и посредством посева создается новый газон. Метод это не быстрый, если сравнивать с укладкой готового рулонного спортивного газона. Однако более качественный и единственно возможный для гибридных прошитых полей, таких, как наше", — сказал Атаманенко.
В конце мая завершился посев, и появились первые всходы. С июня по середину июля на поле будет формироваться новый газон.
"К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона, что обусловлено реновацией, и по показателю плотности травяного покрытия (grass cover) существенно отличалось от готового к игре. После проведения концерта данный показатель — как и остальные основные характеристики — находится в прогнозном диапазоне. Сейчас на поле проводятся запланированные ранее необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем — и к футбольному сезону", - цитирует Атаменко ФК "Спартак".