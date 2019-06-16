Федор Смолов окончил аспирантуру в саратовском университете

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов окончил аспирантуру в СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

29-летний россиянин защитил выпускную квалификационную работу (ВКР) на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ. Тема ВКР: "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".

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@smolovfedor_10 В прошедший четверг, 13 июня, футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов окончил аспирантуру в СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Футболист защищал выпускную работу на кафедре социальной информатики социологического факультета СГУ. Она носит название: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект». @smolovfedor_10

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Теги: Смолов Локомотив
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