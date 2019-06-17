Ивица Олич готов стать тренером российского клуба, если будет такая возможность

Помощник главного тренера сборной Хорватии, бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич готов поработать в одном из российских клубов, если ему представится такая возможность.

"Сначала я должен закончить курсы, в этом году я начинаю обучение на лицензию Pro. Когда закончу, это будет уже после чемпионата Европы, тогда смогу думать о том, чтобы однажды самому начать тренировать команду. Мне еще надо учиться, нужно время.

Россия - это страна, в которой я как игрок выиграл практически все, что возможно. Через 12 лет вернулся, начав работать как тренер, дошел до финала чемпионата мира, поэтому могу сказать, что Россия - удачная для меня страна. Если будет возможность, уверен, что сделаю это [поработаю в одном из российских клубов]", - цитирует Олича ТАСС.
Теги: Олич
Сегодня, 15:04
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