Ивица Олич: назначение Игнашевича - отличное решение "Торпедо"
Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич прокомментировал назначение экс-защитника армейцев и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера московского "Торпедо".
"Это отличное решение "Торпедо". Он практически всю свою жизнь в футболе. Я знаю Игнашевича очень долго, если ты играешь почти до сорока лет, то последние 5-6 лет ты думаешь как тренер, и это нормально, что он практически сразу после окончания карьеры взял команду и тренирует ее", — цитирует Олича "РИА Новости".
"Это отличное решение "Торпедо". Он практически всю свою жизнь в футболе. Я знаю Игнашевича очень долго, если ты играешь почти до сорока лет, то последние 5-6 лет ты думаешь как тренер, и это нормально, что он практически сразу после окончания карьеры взял команду и тренирует ее", — цитирует Олича "РИА Новости".