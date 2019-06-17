Ивица Олич: назначение Игнашевича - отличное решение "Торпедо"

Бывший форвард ЦСКА Ивица Олич прокомментировал назначение экс-защитника армейцев и сборной России Сергея Игнашевича на пост главного тренера московского "Торпедо".

"Это отличное решение "Торпедо". Он практически всю свою жизнь в футболе. Я знаю Игнашевича очень долго, если ты играешь почти до сорока лет, то последние 5-6 лет ты думаешь как тренер, и это нормально, что он практически сразу после окончания карьеры взял команду и тренирует ее", — цитирует Олича "РИА Новости".
Теги: Олич ЦСКА Игнашевич Торпедо
Сегодня, 05:13
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