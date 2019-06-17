Сергей Семак - о том, как "Зенит" отметил чемпионство в самолете: пили и танцевали даже те, кто не умеют

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказал, как петербургская команда отметила чемпионство в самолете."В самолете было сложно усидеть на одном месте и игрокам, и тренерам. Когда мы пролетали над очередной точкой связи с землей, пилот узнал результат матча в Туле и объявил нам. Все сразу все поняли, даже легионеры. Все вскочили, собрались в одной точке. Те, кто не умели танцевать, — стали танцевать. Те, кто не умели пить, — стали пить. А те, кто не пил, — стали плясать. А пели все, хотя петь у нас умеют только два человека, я не буду говорить, кто именно. Цыганский самолет? Да, практически табор со стрелкой", — сказал Семак.