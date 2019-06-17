Герман Ткаченко: основная проблема "Спартака" – это не только игра, не только фигура тренера, не только подбор футболистов

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко поделился мнением о проблемах "Спартака" в минувшем сезоне.– Плохой. Я вот долго размышлял. Мне кажется, основная проблема "Спартака" – это не только игра, не только фигура тренера, не только подбор футболистов. Главными проблемами "Спартака" являются постоянное давление извне и неумение клуба справляться с ним, уводить от команды и тренера, а так же плохой процесс коммуникации внутри клуба: между тренером и командой, между тренером и клубом. Проблему Глушаковамы обсуждали еще два года назад. Они с Каррерой просто не поделили чемпионство.При этом вице-президент поддерживает в этом конфликте футболиста, а окружение тренера, видя, что клуб не принимает сторону тренера, более того, борются с ним, бросили все силы на защиту своего клиента. Считаю, что клуб должен был сделать все возможное, чтобы их примирить. А если не поучилось, то решить эту проблему на корню.В состоянии ли Цорн все это исправить, есть ли у него понимание, как это нужно делать? Я его видел один раз, он прямо такой deutshe-style, типичный молодой немецкий менеджер. Доброжелательный, четкий, аккуратный. Это уже неплохо.Я, кстати, понимаю, почему они решили Кононова не убирать.Во-первых, он неплохой тренер. Во-вторых – он комфортный. Не интриган, ничего особо не требует, не ругается, следует политике клуба. Он не напрягает. А давайте представим, что "Спартак" сумеет оградить его от всего идущего негатива?