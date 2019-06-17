"Уфа" вылетела на сборы в австрийский Майрхофен

"Уфа" отправилась на учебно-тренировочный сбор в австрийский Майрхофен.Сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано 2 контрольные встречи – против австрийского "Хорна" и азербайджанского "Карабаха", сообщает пресс-служба уфимского клуба.Футболисты "Уфы", игравшие в начале июня за национальные сборные (Боян Йокич, Оливье Тилль и Кэтэлин Карп) завершают свой отпуск и присоединятся к команде в Австрии через неделю позже.