"Уфа" вылетела на сборы в австрийский Майрхофен

"Уфа" отправилась на учебно-тренировочный сбор в австрийский Майрхофен.

Сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано 2 контрольные встречи – против австрийского "Хорна" и азербайджанского "Карабаха", сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Футболисты "Уфы", игравшие в начале июня за национальные сборные (Боян Йокич, Оливье Тилль и Кэтэлин Карп) завершают свой отпуск и присоединятся к команде в Австрии через неделю позже.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
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