Спортдиректор "Динамо": задачу на ближайший сезон мы для себя поставили - попасть в зону еврокубков

Спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о задачах клуба в следующем сезоне.

"Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%. Поэтому приобретения еще будут. Точечные, на конкретные позиции. Минимум два-три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня. И чтобы болельщики не переживали, сразу скажу — форвард будет.

Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили — попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов", - цитирует Орещука "Спорт день за днем".
Теги: Орещук Динамо
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