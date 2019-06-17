Директор "Енисея": Красножан, Юрий Газзаев, Адиев и Евдокимов хотели возглавить "Енисей"

Директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, какие кандидаты были на пост главного тренера красноярского клуба после ухода Дмитрия Аленичева.

"Решение пригласить Алексеева и доверить ему работу с основной командой было достаточно взвешенным. Я присутствовал на нескольких матчах молодежной команды. Человек все 90 минут игры пропускает через себя, у него здоровье кусками отваливается. Не сомневаюсь, что он будет так же работать в основной команде.

Более того, мы будем усиливать штаб опытным специалистом категории PRO. Пригласим его в качестве тренера-аналитика, который будет помогать расти этому тренерскому штабу. Пригласим специалиста по физподготовке. Все разговоры о том, что нынешний тренерский штаб "Енисея" подразумевает выживание или барахтание в подвале ФНЛ, это больше похоже на абсурд. Мы разговаривали с Красножаном, Юрием Газзаевым, Адиевым, Евдокимовым. Они очень хотели работать с нами. Но мы приняли такое решение, какое приняли", - cказал Рубцов.

Теги: Рубцов Алексеев Енисей
Сегодня, 09:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама