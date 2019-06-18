Василий Уткин: выдвижение Булыкина в депутаты - паллиативная помощь, когда конец неизбежен

Блогер Василий Уткин прокомментировал решение экс-форварда сборной России Дмитрия Булыкина баллотироваться в депутаты Мосгордумы."Дмитрий Булыкин самовыдвинулся в депутаты Мосгордумы. Это состоялось после того, как Анна Федермессер, известная созданием центров паллиативной помощи, сняла свою кандидатуру, не выдержав издержек предвыборной кампании. Выдвижение Булыкина тоже своего рода паллиатив: такая помощь, когда ясно, что конец неизбежен, но помогать как-то надо. Паллиативное самовыдвижение", — сказал Уткин в новом выпуске своего шоу "Футбольный клуб" на ютубе.