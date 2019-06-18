Хетаг Хосонов: Гончаренко посоветовал отыграть в "Тамбове" еще сезон, а потом вернуться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о возможности остаться в "Тамбове" еще на один сезон на правах аренды.

"Первый сбор проведу с ЦСКА, восстановлюсь, а там видно будет. Из-за травмы много времени пропустил в "Тамбове": сыграл два матча после зимнего перерыва, сломался в матче с "Сибирью" и после того, как поправился, выходил максимум на тайм — больше не мог.

Когда был в Москве, Виктор Михалыч [Гончаренко] позвал к себе. Очень приятно пообщались: тренер меня обнял, спросил о самочувствии. Спросил: "Что "Тамбов" думает?" Ответил, что клуб хочет меня оставить на Премьер-лигу — все-таки я ведущий игрок.

Виктор Михалыч посоветовал отыграть еще сезон в "Тамбове": "Дай бог, сейчас получишь опыт постоянной игры в РПЛ. А потом возвращайся в ЦСКА". Я так понял, Гончаренко на меня рассчитывает, следил за моими матчами в "Тамбове". Его помощник, Александр Владимирович [Ермакович] и Сергей Иваныч [Овчинников] тоже часто про меня спрашивал, что и как", - цитирует Хосонова Sport24.
Теги: Хосонов Гончаренко ЦСКА Тамбов
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