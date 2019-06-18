Александр Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.

"Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом", - цитирует Мельникова "РИА Новости".

По словам Мельникова, подобная просьба не противоречит закону. По сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.
Теги: Кокорин
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