Александр Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.
"Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом", - цитирует Мельникова "РИА Новости".
По словам Мельникова, подобная просьба не противоречит закону. По сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.
"Кокорин просит помочь отправить его в одну колонию с младшим братом Кириллом", - цитирует Мельникова "РИА Новости".
По словам Мельникова, подобная просьба не противоречит закону. По сложившейся практике братьев помещают даже в один отряд в исправительной колонии.